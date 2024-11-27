Коммунальные службы Улан-Удэ перевели на усиленный режим работы

В Улан-Удэ после вчерашнего снегопада работают 10 единиц техники Комбината по благоустройству, в том числе 7 пескоразбрасывателей. Сейчас они подсыпают улицы Терешковой, Советская, Бабушкина, Буйко, Вакарина, 113-й квартал, ул. Революции 1905 года. Затем приступят к другим.По поручению мэра Комбинат по благоустройству будет подсыпать улицы и ночью. По прогнозам синоптиков, снег будет идти ближайшие три дня. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На дорогах возможна гололедица. Власти просят горожан без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом, а передвигаться на общественном.Как сообщили в мэрии, запасы песка подготовлены на базах Комбината по благоустройству в трех районах города, чтобы водители, минуя пробки, могли быстро заехать на ближайшую базу и загрузиться песком.