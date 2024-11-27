Общество 27.11.2024 в 09:31

Коммунальные службы Улан-Удэ перевели на усиленный режим работы

Власти ожидают новые сильные снегопады
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Коммунальные службы Улан-Удэ перевели на усиленный режим работы
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ после вчерашнего снегопада работают 10 единиц техники Комбината по благоустройству, в том числе 7 пескоразбрасывателей. Сейчас они подсыпают улицы Терешковой, Советская, Бабушкина, Буйко, Вакарина, 113-й квартал, ул. Революции 1905 года. Затем приступят к другим.

По поручению мэра Комбинат по благоустройству будет подсыпать улицы и ночью. По прогнозам синоптиков, снег будет идти ближайшие три дня. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На дорогах возможна гололедица. Власти просят горожан без крайней необходимости не пользоваться личным транспортом, а передвигаться на общественном.

Как сообщили в мэрии, запасы песка подготовлены на базах Комбината по благоустройству в трех районах города, чтобы водители, минуя пробки, могли быстро заехать на ближайшую базу и загрузиться песком.
Теги
снег

Все новости

В Улан-Удэ общественный транспорт работает в режиме усиленного контроля
27.11.2024 в 09:42
Коммунальные службы Улан-Удэ перевели на усиленный режим работы
27.11.2024 в 09:31
Вторая смена в школах Улан-Удэ не отменяется
27.11.2024 в 09:21
По коням!
27.11.2024 в 09:00
Соцподдержка отцов
27.11.2024 в 09:00
Лесные схемы баргузинских махинаторов
27.11.2024 в 06:00
Для участников СВО запущен сайт-справочник по мерам поддержки
26.11.2024 в 17:47
Житель Улан-Удэ избил женщину и свернул ей шею
26.11.2024 в 17:45
В Улан-Удэ 2025 год предложили объявить Годом патриотического воспитания
26.11.2024 в 17:38
В Улан-Удэ неизвестные поджигают двери квартир
26.11.2024 в 17:34
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ общественный транспорт работает в режиме усиленного контроля
В течение дня из-за снегопада возможно отставание от графика
27.11.2024 в 09:42
Вторая смена в школах Улан-Удэ не отменяется
Однако родителей не будут ругать, если их дети не придут в школу
27.11.2024 в 09:21
По коням!
В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям лошадь вместо автомобиля
27.11.2024 в 09:00
Соцподдержка отцов
Разберем основные права
27.11.2024 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru