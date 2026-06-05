Общество 05.06.2026 в 09:50

В Забайкальском крае резко выросло загрязнение воздуха

Это связано с развитием промышленности и ростом числа домов, отапливаемых углем
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Текст: Иван Иванов
В Забайкальском крае резко выросло загрязнение воздуха
Фото: архив «Номер один»

FinExpertiza подсчитала, что в 2025 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 21,2 млн тонн загрязняющих веществ — на 4% меньше, чем годом ранее. Однако Забайкальский край пошёл против общероссийской тенденции. Об этом сообщает портал ZAB.RU.

Забайкальский край продемонстрировал значительное увеличение суммарного объёма выбросов предприятий и транспорта в атмосферу, нарастив показатель на 17,6% до 219 тыс. тонн в год. На каждого жителя региона приходится 223 кг загрязняющих веществ, что стало одним из самых высоких показателей роста в ДФО. В общероссийском антирейтинге Забайкалье заняло 28-е место, а в ДФО — четвёртое из одиннадцати регионов, уступив только Якутии, Хабаровскому и Приморскому краям. При этом Красноярский край, лидер по объёму выбросов в стране, сумел снизить их на 4%. Серьёзной проблемой остаётся и качество воздуха. 

В 2025 году в России зафиксировали 336 случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферы — на 41% больше, чем годом ранее. Забайкальский край вошёл в пятёрку регионов с наибольшим числом таких инцидентов, зарегистрировав 24 случая. Наиболее неблагополучной остаётся Чита, где тысячи частных домов отапливаются углём, выбрасывая канцерогенный бензапирен. Ситуацию усугубляет котловинное расположение города.

Федеральный проект «Чистый воздух», стартовавший в Чите в 2018 году, пока не достиг поставленных целей. К началу 2025 года выбросы сократились лишь на 9,3% при целевом показателе 20%. Основной мерой должна была стать газификация частного сектора стоимостью более 9 млрд рублей, однако проект столкнулся со сменой концессионера, уголовными делами и переносом сроков. Теперь завершение работ ожидается только в 2027 году. Проблемной остаётся и ситуация с Читинской ТЭЦ-1 — крупнейшим источником выбросов в городе. 

Данные о фактических объёмах загрязнения вызывают споры, а внедрение автоматических систем контроля выбросов отстаёт от графика. На фоне общероссийского снижения выбросов Забайкалье демонстрирует обратную динамику, связанную с угольным отоплением частного сектора, недостаточной модернизацией энергетики и слабым контролем за малыми источниками загрязнения. Несмотря на действие программы «Чистый воздух» до конца 2026 года и планы газификации до 2027-го, текущие тенденции остаются неблагоприятными.

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