Столица Бурятии расцветает к 360-летию

В Улан-Удэ уже высадили более 130 тысяч цветов. Как сообщили в МБУ «Городское зелёное строительство», работа ведется каждый день, в любую погоду.

«Ни дождь, ни ветер, ни солнце нам не помеха. Цветы нужно высаживать вовремя, поэтому мы работаем ежедневно», – сказала начальник участка по озеленению Горзеленстроя Нина Батышева.

Специалисты намерены завершить основной объем работ к празднованию 360-летия города, чтобы юбилей был ярким. Цветочные композиции будут радовать жителей и гостей столицы Бурятии все лето.