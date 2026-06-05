Общество 05.06.2026 в 09:46
Столица Бурятии расцветает к 360-летию
В городе уже высадили более 130 тысяч цветов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ уже высадили более 130 тысяч цветов. Как сообщили в МБУ «Городское зелёное строительство», работа ведется каждый день, в любую погоду.
«Ни дождь, ни ветер, ни солнце нам не помеха. Цветы нужно высаживать вовремя, поэтому мы работаем ежедневно», – сказала начальник участка по озеленению Горзеленстроя Нина Батышева.
Специалисты намерены завершить основной объем работ к празднованию 360-летия города, чтобы юбилей был ярким. Цветочные композиции будут радовать жителей и гостей столицы Бурятии все лето.
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