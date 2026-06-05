В Бурятии из двухлетнего ребенка вышел длинный червь

В Закаменском районе Бурятии произошел страшный случай, испугавший малыша и его родителей. Из организма двухлетнего ребенка вышел длинный червь – его обнаружили в горшке.

Все случилось на глазах у матери. Обеспокоенная женщина сразу же обратилась на прием к педиатру Детской поликлиники Закаменской ЦРБ Аюру Цыденжапову.

Малышу выставили диагноз: аскаридоз. Врач провел антигельминтное лечение амбулаторно. Также было проведено лабораторное и инструментальное обследование для исключения осложнений.

«Заражение могло произойти при контакте с почвой, с животными, при употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, зелени, ягод (обсемененных яйцами аскарид), реже при употреблении для питья загрязненной воды, содержащей яйца аскарид», - рассказали в Закаменской ЦРБ.