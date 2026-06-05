Общество 05.06.2026 в 11:15

В ГАИ Бурятии установили памятник патрульному «Москвичу»

Событие приурочили к 90-летию со дня образования службы
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Текст: Карина Перова
В ГАИ Бурятии установили памятник патрульному «Москвичу»
Фото: МВД по Бурятии

В управлении ГИБДД МВД по Бурятии увековечили память о служебном автомобиле советской милиции. В честь 90-летия со дня образования службы Госавтоинспекции в Улан-Удэ накануне торжественно открыли памятник патрульному автомобилю «Москвич».

В мероприятии участвовали руководство и личный состав Госавтоинспекции, ветераны органов внутренних дел, бывшие руководители подразделения, юные инспекторы движения (ЮИД) и др.

Начальник УГИБДД, полковник полиции Леонид Минаев рассказал, что эту машину официально передали ГАИ десять лет назад, на 80-ю годовщину службы. Все это время она активно использовалась в профилактических мероприятиях и вызывала большой интерес у людей. В честь 90-летнего юбилея было принято решение установить автомобиль на постамент как символ истории ведомства.

В своем приветственном слове председатель Совета ветеранов МВД Бурятии Виктор Приеменко подчеркнул важность подобных инициатив для сохранения памяти и укрепления неразрывной связи поколений.

 

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