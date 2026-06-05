Жители Бурятии одной сигаретой спалили веранду дома

Вчера, 4 июня, в Бичурском районе Бурятии у местных жителей полностью сгорела веранда дома. Причиной происшествия стало неосторожное курение, сообщили в ГО и ЧС.

В результате пожара в улусе Шибертуй огнем была уничтожена не только пристроенная к дому веранда, но также выгорел изнутри пристрой, а в доме обгорела потолочная балка. Общая площадь пожара составила 67 кв. м.

Напомним, что курение в жилых помещениях – это одна из самых частых причин пожаров. Непотушенный окурок или спичка способны за считанные минуты уничтожить имущество и унести человеческие жизни. Будьте осторожны, а при возникновении пожара звоните по телефонам «101» или «112».

Фото: ГО ЧС