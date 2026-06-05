Общество 05.06.2026 в 11:12

Лесной десант Бурятии потушил все пожары в Хабаровске

Хабаровчане оценили высокий профессионализм наших специалистов
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Текст: Елена Кокорина
Лесной десант Бурятии потушил все пожары в Хабаровске

30 специалистов Авиалесоохраны Бурятии неделю работали в Хабаровском крае, помогая тушить лесные пожары. Там действовало множество больших возгораний и на всей территории был введён режим чрезвычайной ситуации.

Специалистов из Бурятии разделили на три группы и направили на разные возгорания. За неделю они были задействованы на восьми крупных лесных пожарах, тушение которых осложняла жаркая, сухая и ветреная погода.

- Коллеги из Хабаровского края высоко оценили работу наших специалистов, отметив грамотный подход к разведке пожаров с помощью квадрокоптеров, а затем разработке тактики тушения. Благодаря слаженным действиям лесные пожары были успешно ликвидированы, а населённые пункты, находившиеся вблизи от них, не пострадали. Все лесные пожары на территории края ликвидированы, - сообщили в Авиалесохране.

Фото: Авиалесохрана

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