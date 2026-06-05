Судебные приставы Бурятии отправили на СВО два внедорожника

Судебные приставы Бурятии передали два внедорожника «Land Cruiser 200» 2013 и 2018 годов выпуска для нужд специальной военной операции.

Ранее эти автомобили конфисковали по решению суда у владельцев, осужденных за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (по статье 264.1 УК РФ).

«В соответствии с действующим законодательством, автотранспортные средства и другое имущество, которое по решению суда конфискуется у осужденных, может быть использовано для нужд обороны страны. Если оно по своим характеристикам подходит военнослужащим, то судебные приставы передают его минобороны России», - пояснил главный судебный пристав Бурятии Вячеслав Хертуев.

Всего с начала 2026 года у водителей, осужденных за пьяную езду, конфисковали и передали в доход государства 235 транспортных средств.