Боец из Бурятии прикрыл собой товарищей от дрона-камикадзе

Сегодня в поселке Саган-Нур прощаются с военнослужащим Михаилом Ярославцевым. Он погиб 15 ноября 2024 года в ходе специальной военной операции.Как сообщил вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», Михаил Ярославцев родился 17 октября 1989 года в поселке Саган-Нур. Там же окончил среднюю школу.В 2008 году после учебы в Горного техникума Михаила призвали в армию. После демобилизации он вернулся в родной поселок и трудоустроился на АО «Разрез Тугнуйский» машинистом бульдозера. В 2019 году окончил БГСХА и работал в группе компаний «Радиан».В октябре 2022 года Михаила призвали на службу в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он всегда был достойным примером для сослуживцев.«15 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи Михаил ценой своей жизни отразил атаку БПЛА, приняв весь удар на себя и дав тем самым время на отход группе», - сообщили в чате.Дома у Михаила остались родители, брат, жена, сын и дочь.