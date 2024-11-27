Общество 27.11.2024 в 12:49

Боец из Бурятии прикрыл собой товарищей от дрона-камикадзе

В Саган-Нуре сегодня прощаются с погибшим на СВО земляком
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Текст: Андрей Константинов
Боец из Бурятии прикрыл собой товарищей от дрона-камикадзе
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Сегодня в поселке Саган-Нур прощаются с военнослужащим Михаилом Ярославцевым. Он погиб 15 ноября 2024 года в ходе специальной военной операции.

Как сообщил вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», Михаил Ярославцев родился 17 октября 1989 года в поселке Саган-Нур. Там же окончил среднюю школу.

В 2008 году после учебы в Горного техникума Михаила призвали в армию. После демобилизации он вернулся в родной поселок и трудоустроился на АО «Разрез Тугнуйский» машинистом бульдозера. В 2019 году окончил БГСХА и работал в группе компаний «Радиан».

В октябре 2022 года Михаила призвали на службу в рамках частичной мобилизации. В зоне СВО он всегда был достойным примером для сослуживцев.

«15 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи Михаил ценой своей жизни отразил атаку БПЛА, приняв весь удар на себя и дав тем самым время на отход группе», - сообщили в чате.

Дома у Михаила остались родители, брат, жена, сын и дочь.
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