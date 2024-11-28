Общество 28.11.2024 в 08:49

Снегопад парализовал движение в Улан-Удэ и районах Бурятии

Жителей просят на время отказаться от личных автомобилей
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Текст: Андрей Константинов
Снегопад парализовал движение в Улан-Удэ и районах Бурятии
Фото: Комитет по транспорту мэрии
Снегопад, начавшийся в Бурятии вчера, не прекращается до сих пор. Обильный осадки и теплая погода сегодня с утра привели к коллапсу на дорогах Улан-Удэ и многих районов республики.

В Улан-Удэ сейчас действует режим повышенной готовности. Жителей города просят ограничить использование личных авто и пользоваться общественным транспортом. Трамваи выходят согласно графику в штатном режиме.

«Друзья, ситуация крайне напряженная. Такая погода в ноябре — аномалия. Снегопад, возможно, сменится дождем. На дорогах очень скользко. Коммунальные службы работают круглосуточно, но при такой аномальной погоде невозможно убрать снег и подсыпать все улицы города одновременно. Подсыпка быстро закатывается. Без особой надобности не используйте личный автотранспорт», - обратился к горожанам мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

С 6 утра в городе работают: 96 единиц техники, 8 тракторов-щеток, 4 грейдера и 15 пескоразбрасывателей. 120 дворников вышли на подсыпку и уборку тротуаров, пешеходных дорожек, остановок.

На федеральных дорогах работает 77 человек и 65 единиц техники. По информации Упрдор «Южный Байкал», на перевале Мандрик с 7 утра ограничено движение для большегрузных автомобилей и автобусов. Перевал Пыхта закрыт.

По данным синоптиков, снег в Бурятии пока будет продолжаться.
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