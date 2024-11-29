Общество 29.11.2024 в 10:18

В Бурятии из-за проблем на дорогах отменили автобусные рейсы в нескольких районах

Оставшиеся маршруты могут отставать от расписания
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии из-за проблем на дорогах отменили автобусные рейсы в нескольких районах
В Бурятии из-за сложной дорожной обстановки и для безопасности пассажиров сегодня отменили межмуниципальные автобусные маршруты в Кяхтинский, Селенгинский, Джидинский и Бичурский районы. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе.

При этом Хоринское, Кижингинское, Баргузинское и Мухоршибирское направление работают в штатном режиме. Сосново-Озерское и Заиграевское направления также работают, однако из-за погодных условий отменен межмуниципальный рейс «Улан-Удэ – Унэгэтэй».
 
«Пригородные маршруты из-за погодных условий отстают от расписания на 30-40 минут. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - отметили в Минтрансе.

Сейчас в Бурятии ограничено движение для большегрузов и маршрутных автобусов на участке дороги Тарбагатай – Вознесеновка. Там проезд открыт только для легковых автомашин. На перевалах Мандрик, Пыхта и Заган движение идет в штатном режиме.
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