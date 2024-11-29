Общество 29.11.2024 в 14:20

В Улан-Удэ родителям напомнили о необходимости уплаты налогов за детей

Оплатить налоги можно несколькими способами
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ родителям напомнили о необходимости уплаты налогов за детей
Фото: мэрия Улан-Удэ
Мэрия Улан-Удэ напоминает родителям о необходимости своевременной уплаты налогов за несовершеннолетних детей, если они являются собственниками недвижимости.

Оплатить налоги можно несколькими способами:

- По QR-коду/штрих-коду на налоговом уведомлении.

- Через электронные сервисы, банки, почту, МФЦ.

- Через кассу местной администрации.

Самый удобный способ: Личный кабинет налогоплательщика с функцией «Семейный доступ». Добавьте ребенка в свой личный кабинет, оплачивайте налоги удобно и быстро. Подробную инструкцию смотрите здесь.

По достижении совершеннолетия ребенок автоматически исключается из списка.

В мэрии напоминают, что 2 декабря - последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год.

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