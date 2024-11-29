Общество 29.11.2024 в 14:20
В Улан-Удэ родителям напомнили о необходимости уплаты налогов за детей
Оплатить налоги можно несколькими способами
Текст: Андрей Константинов
Мэрия Улан-Удэ напоминает родителям о необходимости своевременной уплаты налогов за несовершеннолетних детей, если они являются собственниками недвижимости.
Оплатить налоги можно несколькими способами:
- По QR-коду/штрих-коду на налоговом уведомлении.
- Через электронные сервисы, банки, почту, МФЦ.
- Через кассу местной администрации.
Самый удобный способ: Личный кабинет налогоплательщика с функцией «Семейный доступ». Добавьте ребенка в свой личный кабинет, оплачивайте налоги удобно и быстро. Подробную инструкцию смотрите здесь.
По достижении совершеннолетия ребенок автоматически исключается из списка.
В мэрии напоминают, что 2 декабря - последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год.
Оплатить налоги можно несколькими способами:
- По QR-коду/штрих-коду на налоговом уведомлении.
- Через электронные сервисы, банки, почту, МФЦ.
- Через кассу местной администрации.
Самый удобный способ: Личный кабинет налогоплательщика с функцией «Семейный доступ». Добавьте ребенка в свой личный кабинет, оплачивайте налоги удобно и быстро. Подробную инструкцию смотрите здесь.
По достижении совершеннолетия ребенок автоматически исключается из списка.
В мэрии напоминают, что 2 декабря - последний день для своевременной уплаты имущественных налогов за 2023 год.
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