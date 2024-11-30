Общество 30.11.2024 в 08:00

В Бурятии водители стали чаще учиться езде в непогоду и гололед

Число обращений к инструкторам по экстремальному вождению растет
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии водители стали чаще учиться езде в непогоду и гололед
Фото: архив «Номер один»
Аналитики Авито изучили, как в связи с кардинальным изменением авторынка за последние годы изменился спрос на услуги автоинструкторов. Мы же усмотрели интересную тенденцию, которая заключается в увеличении обращений к инструкторам по экстремальному вождению.

Тише едешь

В России растет парк легковых автомобилей. За первую половину года в нашей стране было продано почти 1,17 млн новых автотранспортных средств разных типов. Как подсчитали в Министерстве промышленности и торговли РФ, это на 52% больше показателей того же периода 2023 года.

Соответственно, растет спрос и на услуги автоинструкторов. Согласно данным платформы «Авито Услуги», в октябре интерес россиян к обучению вождению автомобиля вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 17%.

Также растет популярность курсов контраварийного вождения. Уже каждый четвертый россиянин планирует пройти эти курсы.

Согласно официальным данным, этой осенью спрос на уроки, которые позволяют лучше управлять машиной в критической ситуации, возрос. Так, в октябре 2024 года занятия по контраварийному вождению стали востребованнее у автомобилистов на 50% по сравнению с сентябрем этого года. Один часовой урок для водителей обойдется в 3 000 рублей.

Не газуй

В Бурятии несколько инструкторов и школ предлагают углубленное изучение навыков вождения в сложных дорожных условиях, а также в ситуации, когда водитель должен быстро среагировать на потенциально опасную столкновением ситуацию.

Например, как правильно вывернуть руль, чтобы избежать, с одной стороны, столкновения, а с другой — не перевернуть свою машину и не попасть в занос.

Впрочем, некоторые инструкторы даже учат такому трюку, как вхождение в управляемый занос и выход из него. Также в их арсенале есть «полицейский разворот» и другие «приемы», характерные для спортивного и нередко экстремального вождения.

Для большей же части водителей такие умения не важны и порой даже опасны. Ведь главное правило - водитель должен по кратчайшему маршруту добраться из точки «А» в точку «Б» без ДТП. Это подразумевает, прежде всего, размеренную и неторопливую езду. К тому же 90% всех аварий случается при резких перестроениях, этому, кстати, придается особое значение, также как и доводке до совершенства тех знаний по вождению, которые получает человек в обычных школах.

— Сейчас важна мотивация тех, кто стремится повысить свое водительское мастерство в том, чтобы увидеть опасность и увернуться, – говорит улан-удэнский автомобильный журналист Ольга Кокорина. – Авария – это не только потерянное время, сорванные планы, как минимум испорченное настроение и как максимум дикий стресс, но и ущерб здоровью. Избежать столкновений с другими автомобилями и разными препятствиями несложно, если не просто сидеть за рулем, а управлять автомобилем. Этому искусству можно и нужно учиться, чем и занимаются те, у кого ответственность и осознанность на достаточно высоком уровне.

Как отмечает Ольга Кокорина, помимо тех, кто приходит в школы повышения водительского мастерства и берет уроки у опытных инструкторов, существует существенный процент людей, переживших ДТП и боящихся вновь сесть за руль.

Как отмечает эксперт, аварий в нашей республике много, и, как правило, это столкновения небольшой и средней тяжести, причина которых – банальная невнимательность, небрежность и неверная оценка ситуации на дороге.

– Те же иркутяне отмечают, что ездим мы медленно и некультурно. А куда спешить? Весь Улан-Удэ можно проехать из одного уголка в другой за час. В регионах европейской части нашей страны аварии часто происходят из-за куда более высокой плотности потока транспорта, двигающегося порой очень быстро. Осложняют ситуацию и разбитые дороги, так что внимательность и совершенствование навыков вождения должны быть на высоте, – подытоживает Ольга Кокорина.
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