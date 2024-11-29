Общество 29.11.2024 в 15:20

В Улан-Удэ для строительной отрасли начнут готовить кадры в области информационного моделирования

Студентов начнут набирать со следующего года
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Улан-Удэ для строительной отрасли начнут готовить кадры в области информационного моделирования
Фото: архив «Номер один»
В техникуме строительства и городского хозяйства Улан-Удэ будут готовить кадры в области информационного моделирования для строительной отрасли. Студентов начнут набирать уже в 2025 году. Срок обучения составит 2 года и 9 месяцев. Выпускникам присвоят квалификацию специалиста среднего звена «Техник».

В учебном заведении разработали и лицензировали образовательную программу, направили бюджетную заявку на выделение средств в 2025 году на соответствующее оборудование: ПО стоит более 7 млн рублей. 4 преподавателя прошли программу повышения квалификации по вопросам продвижения цифровых решений.

При этом для успешной реализации техникум нуждается в поддержке строительных предприятий, чтобы те привлекали кадры из числа своих работников, деятельность которых связана с ТИМ. Также техникум будет сотрудничать со ВСГУТУ.

Оказать содействие пообещали и в Управлении капстроительства правительства РБ.

«Мы, наверное, больше всех заинтересованы в сокращении дефицита кадров, который сейчас наблюдается буквально во всех сферах строительства. Поэтому мы поддержим любое начинание, подвижки в сфере образования, подготовки кадров, чтобы решить проблему. И цифровизация строительства – это необходимость на сегодняшний день, поскольку нужно сокращать сроки проектирования возведения. Для этого выход только один – информационное моделирование», - отметил заместитель начальника по проектированию УКС ПРБ Евгений Манжуев.
Теги
техникум

Все новости

Оператор T2 предлагает новым клиентам в Бурятии безлимитный интернет по выходным и праздникам
29.11.2024 в 16:38
Открыто движение на двух объектах БАМа в Иркутской области и Бурятии
29.11.2024 в 16:30
В Бурятии малолетние бандитки терроризировали девочек
29.11.2024 в 16:22
Сотрудники УАК в Улан-Удэ проверяют уборку придомовых территорий
29.11.2024 в 16:18
На каком пальце и руке носить печатку
29.11.2024 в 16:03
9 объектов по программе «Чистая вода» построено и реконструировано в Улан-Удэ
29.11.2024 в 15:48
В Улан-Удэ для строительной отрасли начнут готовить кадры в области информационного моделирования
29.11.2024 в 15:20
В Улан-Удэ обсудили вопросы развития бурятского языка
29.11.2024 в 15:04
В Улан-Удэ родителям напомнили о необходимости уплаты налогов за детей
29.11.2024 в 14:20
Жительница Бурятии сломала зеркала у чужого автомобиля
29.11.2024 в 14:02
ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

Читайте также
Сотрудники УАК в Улан-Удэ проверяют уборку придомовых территорий
Их убирают от снега и наледи по обращениям горожан
29.11.2024 в 16:18
На каком пальце и руке носить печатку
Печатка – это не просто украшение, это символ статуса, истории и индивидуальности
29.11.2024 в 16:03
9 объектов по программе «Чистая вода» построено и реконструировано в Улан-Удэ
По итогам реализации нацпроекта 89% городского населения республики обеспечат качественной питьевой водой
29.11.2024 в 15:48
В Улан-Удэ обсудили вопросы развития бурятского языка
Также были награждены победители конкурса «Опора родного языка»
29.11.2024 в 15:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru