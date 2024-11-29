В Улан-Удэ для строительной отрасли начнут готовить кадры в области информационного моделирования

В техникуме строительства и городского хозяйства Улан-Удэ будут готовить кадры в области информационного моделирования для строительной отрасли. Студентов начнут набирать уже в 2025 году. Срок обучения составит 2 года и 9 месяцев. Выпускникам присвоят квалификацию специалиста среднего звена «Техник».В учебном заведении разработали и лицензировали образовательную программу, направили бюджетную заявку на выделение средств в 2025 году на соответствующее оборудование: ПО стоит более 7 млн рублей. 4 преподавателя прошли программу повышения квалификации по вопросам продвижения цифровых решений.При этом для успешной реализации техникум нуждается в поддержке строительных предприятий, чтобы те привлекали кадры из числа своих работников, деятельность которых связана с ТИМ. Также техникум будет сотрудничать со ВСГУТУ.Оказать содействие пообещали и в Управлении капстроительства правительства РБ.«Мы, наверное, больше всех заинтересованы в сокращении дефицита кадров, который сейчас наблюдается буквально во всех сферах строительства. Поэтому мы поддержим любое начинание, подвижки в сфере образования, подготовки кадров, чтобы решить проблему. И цифровизация строительства – это необходимость на сегодняшний день, поскольку нужно сокращать сроки проектирования возведения. Для этого выход только один – информационное моделирование», - отметил заместитель начальника по проектированию УКС ПРБ Евгений Манжуев.