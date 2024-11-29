9 объектов по программе «Чистая вода» построено и реконструировано в Улан-Удэ

«До этого не было напора хорошего, если раньше включали стиральную машинку, и одновременно с этим открывала кран, чтобы помыть посуду, вода шла с трудом. Теперь все изменилось, мы рады этим переменам», - поделилась Ирина Зайченко, жительница дома по ул. Чертенкова.





В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» были построены новые сети водоснабжения, водозаборы, насосные станции. Нацпроект позволяет обеспечить доступ к качественной воде из централизованных источников водоснабжения для 89% городского населения.Один из крупных объектов системы водоснабжения, модернизированных за последние годы в столице Бурятии, находится в юго-западной части Улан-Удэ. Там благодаря финансированию по федеральной программе построено 3 км магистральных сетей, насосная станция и два контррезервуара, каждая емкостью 3300 кубометров. Объект в целом увеличил мощности подачи качественной питьевой воды для 83 тысяч жителей МКД и ИЖС юго-запада Улан-Удэ. Стоимость всех работ составила 516 млн рублей.Также по программе «Чистая вода» в 2023 г построено 2 км сетей по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева мкр. Шишковка. Так как на местности имеются большие перепады рельефа, была оборудована повысительно-насосная станция. Благодаря этому увеличилось давление в системе. Жители заметили перемены в подаче воды.В этом году завершается строительство системы водоснабжения на Левобережной части Улан-Удэ. Там построены 19 км трубопровода, водозаборные скважины, контррезервуары. Стоимость контракта составила 413 млн рублей. В частности, в рамках этого проекта, 9, 7 км сетей проложили к частным домам ТОСа «Эрдэни». Кроме того, по всей магистрали установлены пожарные гидранты, чтобы в случае необходимости обеспечить наружное пожаротушение. Сдача объекта централизованного водоснабжения запланирована до конца этого года.«Завершены работы по строительству сетей, колодцев, камер переключения, павильонов, скважин. Сделан полностью весь цикл водоснабжения. Таким образом, в результате этого 52 тысячи человек Левобережья Улан-Удэ будут обеспечены качественной питьевой водой», - отметил замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 года новые сети, насосные станции построены на ул. Клеверная, Ковалевская, Шишкина, Крамского и др. По итогам реализации нацпроекта будут достигнуты показатели: 59,3% от общего населения республики и 89% городского населения обеспечено качественной питьевой водой.Фото: Минстрой Бурятии