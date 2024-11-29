Общество 29.11.2024 в 15:48
9 объектов по программе «Чистая вода» построено и реконструировано в Улан-Удэ
По итогам реализации нацпроекта 89% городского населения республики обеспечат качественной питьевой водой
Текст: Иван Иванов
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» были построены новые сети водоснабжения, водозаборы, насосные станции. Нацпроект позволяет обеспечить доступ к качественной воде из централизованных источников водоснабжения для 89% городского населения.
Один из крупных объектов системы водоснабжения, модернизированных за последние годы в столице Бурятии, находится в юго-западной части Улан-Удэ. Там благодаря финансированию по федеральной программе построено 3 км магистральных сетей, насосная станция и два контррезервуара, каждая емкостью 3300 кубометров. Объект в целом увеличил мощности подачи качественной питьевой воды для 83 тысяч жителей МКД и ИЖС юго-запада Улан-Удэ. Стоимость всех работ составила 516 млн рублей.
Также по программе «Чистая вода» в 2023 г построено 2 км сетей по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева мкр. Шишковка. Так как на местности имеются большие перепады рельефа, была оборудована повысительно-насосная станция. Благодаря этому увеличилось давление в системе. Жители заметили перемены в подаче воды.
В этом году завершается строительство системы водоснабжения на Левобережной части Улан-Удэ. Там построены 19 км трубопровода, водозаборные скважины, контррезервуары. Стоимость контракта составила 413 млн рублей. В частности, в рамках этого проекта, 9, 7 км сетей проложили к частным домам ТОСа «Эрдэни». Кроме того, по всей магистрали установлены пожарные гидранты, чтобы в случае необходимости обеспечить наружное пожаротушение. Сдача объекта централизованного водоснабжения запланирована до конца этого года.
«Завершены работы по строительству сетей, колодцев, камер переключения, павильонов, скважин. Сделан полностью весь цикл водоснабжения. Таким образом, в результате этого 52 тысячи человек Левобережья Улан-Удэ будут обеспечены качественной питьевой водой», - отметил замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 года новые сети, насосные станции построены на ул. Клеверная, Ковалевская, Шишкина, Крамского и др. По итогам реализации нацпроекта будут достигнуты показатели: 59,3% от общего населения республики и 89% городского населения обеспечено качественной питьевой водой.
Фото: Минстрой Бурятии
Один из крупных объектов системы водоснабжения, модернизированных за последние годы в столице Бурятии, находится в юго-западной части Улан-Удэ. Там благодаря финансированию по федеральной программе построено 3 км магистральных сетей, насосная станция и два контррезервуара, каждая емкостью 3300 кубометров. Объект в целом увеличил мощности подачи качественной питьевой воды для 83 тысяч жителей МКД и ИЖС юго-запада Улан-Удэ. Стоимость всех работ составила 516 млн рублей.
Также по программе «Чистая вода» в 2023 г построено 2 км сетей по улицам Челюскина, Левитана, Самбуева мкр. Шишковка. Так как на местности имеются большие перепады рельефа, была оборудована повысительно-насосная станция. Благодаря этому увеличилось давление в системе. Жители заметили перемены в подаче воды.
«До этого не было напора хорошего, если раньше включали стиральную машинку, и одновременно с этим открывала кран, чтобы помыть посуду, вода шла с трудом. Теперь все изменилось, мы рады этим переменам», - поделилась Ирина Зайченко, жительница дома по ул. Чертенкова.
В этом году завершается строительство системы водоснабжения на Левобережной части Улан-Удэ. Там построены 19 км трубопровода, водозаборные скважины, контррезервуары. Стоимость контракта составила 413 млн рублей. В частности, в рамках этого проекта, 9, 7 км сетей проложили к частным домам ТОСа «Эрдэни». Кроме того, по всей магистрали установлены пожарные гидранты, чтобы в случае необходимости обеспечить наружное пожаротушение. Сдача объекта централизованного водоснабжения запланирована до конца этого года.
«Завершены работы по строительству сетей, колодцев, камер переключения, павильонов, скважин. Сделан полностью весь цикл водоснабжения. Таким образом, в результате этого 52 тысячи человек Левобережья Улан-Удэ будут обеспечены качественной питьевой водой», - отметил замминистра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков.
В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 года новые сети, насосные станции построены на ул. Клеверная, Ковалевская, Шишкина, Крамского и др. По итогам реализации нацпроекта будут достигнуты показатели: 59,3% от общего населения республики и 89% городского населения обеспечено качественной питьевой водой.
Фото: Минстрой Бурятии
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