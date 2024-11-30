В Бурятии добытчиков крипты ждут проблемы

Добычу криптовалют все-таки упразднят. Александр Новак провел заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Участие в нем приняли многие: министры, делегаты профильных ведомств, энергетических объединений, а также губернаторы Иркутской области, Забайкальского края, представители администрации и правительства Республики Бурятия.До 2031 года правительство РФ запретит добычу криптовалют в осенне-зимний отопительный период на территории трех регионов страны. Бурятия не исключение. Она, как энергодефицитная республика, также попала под раздачу. Однако экономисты полагают, что серьезная экономия, которая повлияла бы на энергобезопасность нашего региона, вряд ли произойдет.Как заявлено на правительственном совещании, речь идет как о частном майнинге, так и о промышленном.Согласно закону, заниматься майнингом могут индивидуальные предприниматели и юридический лица, включенные в реестр Минцифры России. Физические же лица смогут заниматься майнингом без включения в реестр только в том случае, если они не будут превышать установленные лимиты энергопотребления.Месяц назад у нас уже ограничили майнинг криптовалют. Пошли на такую меру в правительстве региона из-за энергетического дефицита. Переток электроэнергии происходит из республики в соседнюю Иркутскую область, и причиной тому – майнинг криптовалюты. Мощное потребление электроэнергии приводит к выходу из строя изношенного оборудования и перебоям с электричеством.В Бурятии пока не понимают, как именно будут администрировать новый запрет.— Официально зарегистрированные майнеры могут получить уведомления об отключении, а неофициальных как проверишь? – недоумевает улан-удэнский эксперт в области теплоэнергетики Владимир Афанасьев.— Основная часть майнеров использует недорогие и маломощные приборы по добыче криптовалюты, которые вполне укладываются в разрешенный государством лимит - 15 кВт/ч. Если произойдет сверхлимитное потребление, то да, могут появиться вопросы. Но пока я вижу одни слова. К какому-то серьезному снижению потребления электроэнергии это не приведет.Мы переговорили с одним из городских майнеров, у которого работает несколько приборов по добыче криптовалюты на небольшом предприятии.— Я установил их в бочки с охлаждающей жидкостью. Вырабатывают они не только крипту, но и тепло. В зимние период я таким образом полностью отапливаю свой цех, – рассказывает наш анонимный собеседник. – Как только начнут штрафовать, придется сворачивать. Приборы по добыче крипты в любом случае отслеживаются через интернет. Но снижения потребления не произойдет – я просто переведу весь свой цех на электричество. В самом крайнем случае буду топить углем.Предприниматель не понимает, зачем понадобился подобный запрет, ведь в большинстве случаев люди майнят по коммерческому тарифу. Он, к слову, и был призван стимулировать энергоэффективность. Но это с одной стороны. С другой же — этот тариф позволяет осуществлять перекрестное субсидирование населения.А что насчет крупных майнинговых проектов с участием государственных структур? В Бурятии они тоже есть. Например, у нас реализуется крупный инвестиционный проект – центр обработки данных для майнинга. При этом его реализация осуществляется на территории опережающего развития «Бурятия» организацией «Битривер-Б», которая входит в группу компаний BitRiver, крупнейшего в стране оператора центров обработки данных.Скорее всего, для такого проекта будет сделано исключение.«Номер один» находится в ожидании ответа от ОАО «Бурятэнерго». Надеемся, что там нам смогут детально разъяснить насколько прекращение майнинга улучшит ситуацию с дефицитом электроэнергии и обеспечит бесперебойное прохождение зимнего отопительного сезона.