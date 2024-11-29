Жители Бурятии могут записаться к нотариусу через портал Госуслуг. На сегодняшний день сервисом воспользовались более 80 тысяч человек.

На портале Госуслуг Федеральной нотариальной палатой совместно с Минцифры России реализуется сервис записи на прием к нотариусу.

- На сегодняшний день сервисом воспользовались более 80 тысяч человек, оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5 возможных. 90% нотариусов страны подключены к электронному календарю Нотариуса, - сообщает пресс-служба правительства РБ.

Фото: loon.site