Общество 29.11.2024 в 17:41
Жители Бурятии могут записаться к нотариусу через портал Госуслуг
На сегодняшний день сервисом воспользовались более 80 тысяч человек
Жители Бурятии могут записаться к нотариусу через портал Госуслуг. На сегодняшний день сервисом воспользовались более 80 тысяч человек.
На портале Госуслуг Федеральной нотариальной палатой совместно с Минцифры России реализуется сервис записи на прием к нотариусу.
- На сегодняшний день сервисом воспользовались более 80 тысяч человек, оценка гражданами качества работы сервиса составляет 4,7 баллов из 5 возможных. 90% нотариусов страны подключены к электронному календарю Нотариуса, - сообщает пресс-служба правительства РБ.
Фото: loon.site