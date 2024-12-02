Социальный фонд Бурятии опубликовал график выплат пособий и пенсий в декабре. Выплаты семьям с детьми и беременным женщинам за ноябрь поступят по графику.

В декабре ежемесячные выплаты семьям с детьми и беременным женщинам за ноябрь поступят по стандартному графику. Таким образом, 3 декабря Отделение СФР по республике Бурятия перечислит получателям следующие выплаты:

- единое пособие на детей до 17 лет и будущим мамам;

- ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

До 6 декабря включительно будет перечислено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам.

По графику 5 декабря отделение СФР по Бурятии перечислит родителям ежемесячные выплаты на детей до 3-х лет из средств материнского капитала за ноябрь.

Пенсии поступят на счета получателям также по графику 6 декабря. Однако выплата пенсий за 14 и 21 числа будет произведена на один день раньше — 13 и 20 декабря соответственно. Это связано с тем, что дни выплаты пенсии попадают на выходные.

Получателям пенсий через «Почту России» средства поступят в соответствии с графиком работы почтовых отделений с 3 по 21 декабря.

Фото: loon.site