Общество 02.12.2024 в 13:00

На мясной ярмарке в Улан-Удэ планируют продать более ста тонн мяса

Ожидаются продавцы даже из Окинского района Бурятии
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Текст: Петр Санжиев
На мясной ярмарке в Улан-Удэ планируют продать более ста тонн мяса
Фото: архив «Номер один»
7-8 декабря в столице Бурятии пройдет 14-я мясная ярмарка. На этом торговом мероприятии можно будет приобрести мясо в солидном объеме - например, сразу стегно. Это является отличительной особенностью мясной ярмарки. Ведь пару килограммов мяса можно купить и в обычный день.

Ярмарка пройдет на Центральном рынке, ТЦ «Кэпитал-молл», рынках «Крестьянский» и «Новый Стимул».

На площадке «Кэпитал молла» некоторые торговцы планируют предоставить услуги по распиловке и упаковке мяса. Как отмечают в мэрии Улан-Удэ, таких распиловочных станков будет около пяти.

«При желании любой покупатель может попросить продавца показать ветеринарную справку», - также отмечают в мэрии города.

Заявок на участие подано уже около 200 – это кооперативы, личные подсобные хозяйства, фермеры... Планируется участие животноводов из Окинского, Закаменского, Курумканского и других районов. Так как торговля на мясной ярмарке пойдет крупным объемом, то цены, допустим, на говядину, ожидаются в пределах до 500 рублей за килограмм.

Год назад на аналогичной ярмарке было продано более ста тонн мяса на сумму порядка 40 млн рублей. На этот раз ожидается, что будет также реализовано не менее ста тонн мяса. Кроме мяса покупателям предложат дикоросы, продукцию пчеловодства, рыбу и т. д.

Покупка большого объема мяса на зиму и начало весны позволит жителям Улан-Удэ несколько месяцев иметь у себя на столе этот продукт по текущим ценам. Будет неплохо отведать на Белый месяц мяса по расценкам декабря. А какими будут мясные цены весной 2025 года никто, при имеющейся инфляции, предсказать не рискнет.
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