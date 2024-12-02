Бурятию снова накроют снегопады

Гидрометцентр Бурятии сообщил прогноз погоды на предстоящую неделю. По данным синоптиков, 3 декабря республика продолжит находиться под влиянием антициклона. Ожидается холодная преимущественно без осадков погода.4-5 декабря под влиянием атмосферного фронта с запада прогнозируется неустойчивая со снегом погода, местами сильный снегопад. Ожидается северо-западный ветер 6-11, в отдельных районах порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит -20, -25, при облачности и снеге -10, -15, по северу понижение до -28, -33. Днем будет -8, -13, местами по северу -17, -22 градуса.С 6 декабря и до конца недели будет преобладать умеренно-морозная погода. Местами пройдет небольшой снег, по северному побережью Байкала возможны умеренные снегопады. Температура воздуха ночью составит -22, -27, при снеге -13, -18, по северо-востоку до -30 и ниже. Днем будет -12, -17, по северу местами не выше -20, -25 градусов.