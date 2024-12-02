В Бурятии запустили онлайн-акцию к 225-летию Александра Пушкина

Национальная библиотека Бурятии запустила онлайн-акцию к 225-летию Александра Пушкина (возрастное ограничение 6+). Для участия в ней нужно выбрать любое стихотворение Пушкина в переводе на бурятском и прочитать его на видео.

- Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать понравившееся стихотворение в переводе бурятского поэта Николая Дамдинова, представленное в списке, записать видео с декламацией и разместить его на своей странице в ВКонтакте, - сообщили в библиотеке.

На выбор предлагается девять разных стихотворений Пушкина на бурятском языке.

Важно указать хештеги #Пушкину225 и #Пушкиннабурятскомязыке.

Все видео участников опубликуют в социальных сетях Национальной библиотеки. Лучшие работы определит экспертный совет, а авторы получат подарки.

Акция продлится до конца года.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Национальная библиотека РБ