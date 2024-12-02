Проекты из Бурятии удостоились высоких наград на туристическом фестивале

27-29 ноября в Нижнем Новгороде прошел финал ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. В 2024 году право на участие в финале получили 348 проектов из 57 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии.28 ноября состоялась торжественная церемония открытия финала премии. В этот день прошли публичные презентации проектов финалистов. Лучшие из них удостоились наград. В их числе два проекта из Бурятии.Так, первого места в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 тысяч человек» удостоился фестиваль «Боргойская баранина», проводимый в Джидинском районе. А гран-при в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении», взял ежегодный фестиваль «Снежная открытка» на Байкале, организованный ООО «Кумуткан».- Вы сделали для туризма Бурятии почти невозможное - вырвали победу у признанных туристских регионов-лидеров, которые приехали в Нижний Новгород с мощной финансовой поддержкой и командами болельщиков и партнёров. Вы наши звёзды и ориентиры, примеры, как не надо сдаваться и идти вперёд, несмотря ни на что! Только вперёд, и только вместе! Ураагша!, - прокомментировала новость заместитель руководителя Администрации главы и правительства Бурятии по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.