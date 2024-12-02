В Улан-Удэ стартует благотворительная акция «Новогодний подарок»

В Советском районе Улан-Удэ стартует ежегодная благотворительная акция «Новогодний подарок» (возрастное ограничение 18+). Подарки вручат детям участников СВО, детям-сиротам, семьям в трудной жизненной ситуации.

- Акция организована для того, чтобы порадовать наших детей разных категорий: детей участников СВО, детей погибших участников СВО, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, семей в трудной жизненной ситуации. Все желающие могут принять участие в нашей акции и порадовать детей подарком, - отметила Оюна Бальчунас, заместитель руководителя администрации Советского района.

Подарок можно передать в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району по адресу: г. Улан-Удэ. ул. Советская, д. 23, каб. 18 «а».

Телефон для справок: 21-61-03.

Возрастное ограничение 18+

Фото: loon.site