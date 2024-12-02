Общество 02.12.2024 в 18:02

Нацпарк в Бурятии запускает конкурс рисунков «Ёлки-палки»

Работы принимаются до 22 декабря
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Текст: Служба информации "Номер один"
Нацпарк в Бурятии запускает конкурс рисунков «Ёлки-палки»

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» запускает конкурс рисунков «Ёлки-палки» (возрастное ограничение 0+). Конкурсные работы принимаются со 02 по 22 декабря.

- Поучаствовать можно в двух номинациях. Если чувствуете вдохновение от наряженной ели в доме, то вам подходит номинация «Из лесу ёлочку взяли мы домой…». Если же вам ближе живая ель из леса, рисуйте её в зимнем пейзаже для номинации «Звон снежинок на ветвях», - сообщают организаторы конкурса.

Для участия в конкурсе приглашаются все желающие – и дети, и взрослые.

Конкурс проводится в пяти возрастных группах: от 4 до 7 лет; от 8 до 10 лет; от 11 до 13 лет; от 14 до 18 лет; от 18 и старше.

Участникам в номинации «Из лесу ёлочку взяли мы домой…» необходимо нарисовать украшенную новогоднюю ель, которая стоит в доме. Участникам в номинации «Звон снежинок на ветвях» нужно нарисовать ель, находящуюся в естественной среде (в лесу).

Работы можно создавать, используя любые живописные или графические материалы в любой технике на твердых листах для рисования формата А3 или А4.

Конкурсные рисунки можно отправить почтой в офисы национального парка в пос. Усть-Баргузин, в п. Нижнеангарск, или в г. Улан-Удэ.

Победители будут награждены дипломами и призами. Подробная информация о конкурсе – на сайте ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Возрастное ограничение 0+

   

Фото: ru.freepik.com

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