Жителям Улан-Удэ предлагают купить пятиметровую сосну

В Улан-Удэ стартовала предновогодняя продажа живых сосен. Их организовало МБУ «Городское лесничество». Как сообщили в учреждении, деревья будут продавать в двух местах – сквере «Радуга» возле площади Славы и на базе «Городского лесничества» на Верхней Березовке (Ипподром, д.3).Стоимость сосен зависит от их высоты. Так, деревья от 1 до 1,9 метра обойдутся в 500 рублей. От 2 до 2,9 метров - 650 рублей. Самой дорогой будет сосна высотой больше 5 метров – её продадут за 1440 рублей.Покупатели также смогут заказать доставку понравившегося им дерева. Но обойдется она не дешево.