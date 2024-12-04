Общество 04.12.2024 в 14:35

Жителям Улан-Удэ предлагают купить пятиметровую сосну

В городе началась распродажа новогодних деревьев
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Улан-Удэ предлагают купить пятиметровую сосну
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ стартовала предновогодняя продажа живых сосен. Их организовало МБУ «Городское лесничество». Как сообщили в учреждении, деревья будут продавать в двух местах – сквере «Радуга» возле площади Славы и на базе «Городского лесничества» на Верхней Березовке (Ипподром, д.3).

Стоимость сосен зависит от их высоты. Так, деревья от 1 до 1,9 метра обойдутся в 500 рублей. От 2 до 2,9 метров - 650 рублей. Самой дорогой будет сосна высотой больше 5 метров – её продадут за 1440 рублей.

Покупатели также смогут заказать доставку понравившегося им дерева. Но обойдется она не дешево.
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