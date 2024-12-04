Общество 04.12.2024 в 14:37

В этом году в Улан-Удэ снесут 45 аварийных домов

14 зданий из них ликвидировали в центре в рамках мастер плана

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Текст: Служба информации "Номер один"
В этом году в Улан-Удэ снесут 45 аварийных домов

В этом году в Улан-Удэ снесут 45 аварийных домов.

- 43 ветхих дома уже демонтировали, еще два снесут до конца года. Общая площадь расселенного жилья составит свыше 23 тыс. 672 кв метров, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

В этом году дома сносили во всех трех районах города. Значительное количество «авариек», 14 зданий, ликвидировали в центре в рамках комплексного развития территории.

Собственникам квартир в домах, которые были признаны аварийными, выплачивается выкупная стоимость или для них приобретаются жилые помещения.

Мероприятия по сносу ветхих домов в городе проходят в рамках федеральной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2017 года.

В 2025 году работы по сносу аварийного жилья в Улан-Удэ будут продолжены.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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