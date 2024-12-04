Общество 04.12.2024 в 15:50

Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решают с помощью иглофильтров

Они могут работать без остановки круглые сутки
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Текст: Иван Иванов
Проблему грунтовых вод в центре Улан-Удэ решают с помощью иглофильтров
Фото: Управление комплексного развития территорий﻿
Технология иглофильтров, применяемая строителями на самых проблемных участках – по улицам Смолина, Банзарова, Свободы, Каландаришвили, эффективно снижает уровень грунтовых вод до «статистического уровня», и предотвращает проникновение воды в строительные траншеи.

- Иглофильтры представляют собой пластиковые фильтрующие трубы с отверстиями для поступления грунтовой воды и системой насосов для ее откачки. Они погружаются в грунт по всему периметру рабочего котлована или траншеи. Стенки этих труб имеют перфорированную структуру, и путем создания вакуума происходит эффективная фильтрация и отвод грунтовых вод из котлована. Соответственно, уровень подземных вод опускается ниже необходимого уровня выполнения работ в котловане. Это позволяет проводить необходимые работы по прокладке трубопроводов на сухом грунте, - поясняет Анатолий Коногин, директор Управления по строительству ООО «Инжстрой-Инновации» - генподрядчика проекта реконструкции сетей в центре города.

Иглофильтры могут работать без остановки круглые сутки с достаточно хорошей производительностью – до 300 куб м в час.
 
Еще один способ откачки воды – с помощью насосов. Его используют там, где низкий уровень водопритока. Сейчас откачка воды с помощью насосов ведется на ул. Свердлова, у Центрального рынка. Также насосы используют как вспомогательное оборудование при водопонижении с помощью иглофильтров.
 
- Откачка воды будет вестись и зимой, поскольку грунтовые воды не замерзают. Работы будут прекращаться лишь в сильные морозы, - отметил Анатолий Коногин.

- Реконструкция инженерной инфраструктуры запланирована на 2024–2025 годы. После этого в центре Улан-Удэ появятся новые сети, необходимые для реализации такого масштабного проекта, подключения всех новых домов, школы, детских садов, поликлиники, театра «Байкал» и Национального музея, - рассказал начальник Управления комплексного развития территорий Зана Тумуров.

Масштабная реконструкция сетей водоснабжения в центре Улан-Удэ, которой не было более 50 лет, ведется в рамках комплексного развития территорий.
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строительство

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