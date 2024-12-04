Общество 04.12.2024 в 16:16

Выпускникам Бурятии предлагают целевое обучение в строительной отрасли

После завершения вуза по программе студент гарантированно получит рабочее место
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Текст: Служба информации "Номер один"
Выпускникам Бурятии предлагают целевое обучение в строительной отрасли

Начальник управления капстроительства Анатолий Урбанов на встрече пресс-клуба по вопросам строительства социальных объектов рассказал журналистам, что на сегодня по всей стране не хватает более 300 тысяч представителей инженерно-технического состава — мастеров, прорабов, сметчиков, конструкторов, а также разнорабочих. При этом уровень заработной платы в строительной отрасли один из самых высоких как по Бурятии, так и по всей стране.

- Зарплата предлагается достойная. Приведу пример — на одном из наших объектов разнорабочего уговаривают, чтобы он поработал за четыре тысячи рублей за смену, - подчеркнул Анатолий Урбанов.

Для решения проблемы дефицита кадров управление капитального строительства совместно с минстроем Бурятии предлагает будущим выпускникам пройти целевое обучение во ВСГУТУ по строительным специальностям. Студенты будут учиться на бюджетной основе, а расходы за их образование берет на себя организация, с которой подписан договор. После завершения вуза по программе студент гарантированно получит рабочее место.

- Мы можем помочь поступить в вуз нашим школьникам, которые сейчас заканчивают 11 класс. Студентов, которые учатся в технологическом университете, мы готовы сейчас принять к себе, хотя бы на какую-то временную работу для их же практики. И не обязательно они должны остаться именно в Управлении капитального строительства. Бывает, что через год-два человек уходит в подрядную организацию — мы только за. Это значит, что мы вырастили специалиста и он останется в строительной отрасли, - подытожил Анатолий Урбанов.

Отметим, на сегодня самыми востребованными специальностями считаются инженеры, проектировщики, архитекторы, сметчики. Среди рабочих специальностей — это каменщики, сварщики, плотники и бетонщики.  

Более подробную информацию по поступлению в вуз или техникум можно получить в управлении капитального строительства по адресу: ул. Ленина, 42, телефон для справок: 333-199.

 

Фото: loon.site

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