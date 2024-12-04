В Улан-Удэ появились два новых ТОСа

На восьмой сессии Горсовета, состоявшейся 4 декабря, депутаты поддержали инициативу горожан по созданию двух новых ТОСов.

- Поступило обращение от инициативной группы граждан, проживающих в границах индивидуальных жилых домов по улице Серебряной в микрорайоне Верхняя Березовка по вопросу о создании территории общественного самоуправления «Серебряный». 19 июня текущего года инициативная группа граждан провела учредительное собрание граждан с принятием решения о создании ТОС, утвердила устав и избрала учредителей ТОС. Принятие данного решения и реализация не потребует расходов средств бюджета, - рассказал депутатам об инициативе горожан начальник управления по развитию гражданских инициатив администрации города Улан-Удэ Баир Цыбенов.

Также создать ТОС пожелали горожане, проживающие в 120 мкр. Их ТОС будет называться «Беркут». Ранее 120 мкр входил в ТОС «Ласточка». Теперь же он станет самостоятельным ТОСом.

Заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов высказал пожелание для администрации города по усилению работы ТОСов.

- Мы видим, что каждый год у нас количество ТОСов увеличивается. Но есть предложение перейти еще и к качеству. Поэтому просьба не только создавать ТОСы, но и помогать им выигрывать гранты, то есть проводить обучение, смотреть, на какие гранты они подаются, помогать в решении проблем, - посоветовал Анатолий Белоусов.

Всего в городе действуют 105 ТОСов.

- У нас очень много инициативных жителей, которые объединяются в непростое время. Мы, депутаты, поддерживаем инициативу и дальше будем развиваться вместе, - отметил заместитель председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского горсовета Владислав Дармаев.



Фото: "Номер один"