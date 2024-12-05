Общество 05.12.2024 в 10:21

Жителям Бурятии подрезали крылья

Летать со скидкой в Нижнеангарск и Таксимо теперь смогут не все
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии подрезали крылья
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии внесли изменения в порядок субсидирования авиамаршрутов в северные районы. Как сообщили в республиканском Минтрансе, с 1 января 2025 года купить авиабилет по льготной стоимости на рейсы Улан-Удэ – Нижнеангарск и Улан-Удэ - Таксимо смогут только жители республики с постоянной пропиской в Муйском, Северо-Байкальском районах и городе Северобайкальск.

Также субсидией смогут воспользоваться все жители Бурятии льготной категории, т.е. молодежь в возрасте до 23 лет, пенсионеры (женщины от 55 лет, мужчины от 60 лет), граждане, принимавшие или принимающие участие в СВО.

Напомним, ранее субсидией на авиаперевозки по данным маршрутам могли воспользоваться все без исключения жители Бурятии, имеющие постоянную регистрацию в республике.
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