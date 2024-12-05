Автовокзал в центре Улан-Удэ исчезнет к 2027 году

«Это необходимо для обеспечения транспортной безопасности, а также для комфорта пассажиров, водителей и пешеходов», - объяснил чиновник.





Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков решали судьбу автовокзала на улице Советской. Оттуда автобусы ходят в южные районы республики.Как сообщил зампред, к началу активной застройки центра города в 2027 году автовокзал перенесут в другое место.По словам Евгения Луковникова, проект переноса сейчас в работе, администрация города подбирает наиболее удобный участок.«Планируется, что новая автостанция будет оборудована комфортным залом ожидания, билетными кассами, санузлами, комнатой отдыха для водителей. Площадь территории в отличие от нынешней также должна соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать безопасность пассажиров», - заверил зампред.Фото: ТК Евгения Луковникова