Общество 05.12.2024 в 13:26
Автовокзал в центре Улан-Удэ исчезнет к 2027 году
Его перенесут в другое место, но какое – пока не известно
Текст: Андрей Константинов
Сегодня зампред правительства Бурятии Евгений Луковников и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков решали судьбу автовокзала на улице Советской. Оттуда автобусы ходят в южные районы республики.
Как сообщил зампред, к началу активной застройки центра города в 2027 году автовокзал перенесут в другое место.
По словам Евгения Луковникова, проект переноса сейчас в работе, администрация города подбирает наиболее удобный участок.
«Планируется, что новая автостанция будет оборудована комфортным залом ожидания, билетными кассами, санузлами, комнатой отдыха для водителей. Площадь территории в отличие от нынешней также должна соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать безопасность пассажиров», - заверил зампред.
Фото: ТК Евгения Луковникова
Как сообщил зампред, к началу активной застройки центра города в 2027 году автовокзал перенесут в другое место.
«Это необходимо для обеспечения транспортной безопасности, а также для комфорта пассажиров, водителей и пешеходов», - объяснил чиновник.
По словам Евгения Луковникова, проект переноса сейчас в работе, администрация города подбирает наиболее удобный участок.
«Планируется, что новая автостанция будет оборудована комфортным залом ожидания, билетными кассами, санузлами, комнатой отдыха для водителей. Площадь территории в отличие от нынешней также должна соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать безопасность пассажиров», - заверил зампред.
Фото: ТК Евгения Луковникова
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