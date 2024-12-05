Общество 05.12.2024 в 16:39

Фермерам Бурятии предлагают субсидии

Министерство сельского хозяйства  объявило начало отбора заявок на возмещение затрат семейным фермам
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Текст: Служба информации "Номер один"
Фермерам Бурятии предлагают субсидии

Фермерам Бурятии предлагают субсидии. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии объявило начало отбора заявок на возмещение затрат семейным фермам.

Прием заявок начнется с 08.00 7 декабря до 15:00 17 декабря (по московскому времени). Подача осуществляется через ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Субсидии можно получить на оборудование для комплектации производственных объектов семейных ферм, автономные источники электро- и газоснабжения и их обустройство, сельскохозяйственная техника и спецавтотранспорт, сельскохозяйственные животные (кроме свиней), птица, рыбопосадочный материал.

С полным перечнем направлений, которые возмещаются субсидией, можно ознакомиться на сайте минсельхоза РБ.

Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением правительства республики Бурятия от 26.03.2018 № 149 приложение №5 (в редакции постановления правительства РБ от 21.11.2024 № 674).

 

Фото: loon.site

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