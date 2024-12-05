Центр «Воин» подвел итоги двухлетней работы

1 декабря исполнилось два года с момента создания центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Итоги работы организации подвёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.- Многие ребята, пройдя школу центра «Воин», начинают дружить со сверстниками из других городов. О центре они говорят, как о важном событии в жизни. Многие стремятся вернуться сюда снова. Уверен в том, что курсанты, прошедшие школу центра «Воин» будут усерднее стараться стать сильнее, ответственнее, подготовленнее, а значит, будут делать сильнее и всю страну, – отметил Юрий Трутнев.Бурятское отделение открылось одним из первых среди регионов России. На сегодняшний день в региональном отделении центра обучается 213 курсантов. Всего с момента создания подготовку прошли более пяти тысяч школьников и студентов. В Бурятии реализуются восемь программ, которые могут сочетать различные направления по патриотическому воспитанию и военно-спортивной подготовке. В том числе проводятся летние трехнедельные учебно-тренировочные сборы и военно-патриотические игры. Курсанты обучаются тактической медицине, пилотированию БПЛА, проходят огневую, инженерную и тактическую подготовку.Обучающиеся приобретают важные навыки, которые пригодятся им на протяжении жизни, в том числе во время службы в ВС РФ и силовых ведомствах. Программы подготовки разработаны таким образом, что школьники и студенты могут осваивать их без отрыва от основной учебы. Занятия организованы во внеурочное время.За два года центр «Воин» подготовил более 40 тысяч курсантов и 400 инструкторов по всей России, провел сотни мероприятий, принял участие в десятках всероссийских и международных форумов.В начале августа 2024 года президент России Владимир Путин поручил правительству привлечь участников спецоперации к воспитательной работе с молодежью путем развития филиалов центра «Воин» во всех регионах страны.