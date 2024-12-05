Сегодня в Бурятии отмечают День добровольца

Сегодня в Бурятии отмечают всероссийский профессиональный праздник - День добровольца (волонтёра). Также 5 декабря отмечается Международный день добровольцев, установленный по инициативе Организации Объединенных Наций (ООН).

- Республика Бурятия гордится своим волонтёрским движением. Ежегодно более 90 000 жителей республики вовлекаются в добровольческую деятельность, и с каждым годом таких людей становится всё больше. В 2024 г. их уже 98 000 человек, - рассказывает министр спорта и молодежной политики РБ Иван Козырев.

В республике создаются все условия для поддержки и развития добровольчества. В 2019 году открыт первый в ДФО сертифицированный ресурсный центр «ДоброДом».

- Мы также активно наращиваем поддержку добровольцев: от дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы до полной оплаты транспортных расходов для участия в федеральных форумах. К 2035 году мы планируем вовлечь в эту социально-активную деятельность до 41,5% молодёжи, - добавил Иван Козырев.

Фото: скриншот видео, минспорт РБ