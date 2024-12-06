Общество 06.12.2024 в 11:41

В Улан-Удэ разогнали стихийный мясной рынок

По словам ветеринаров, продаваемое там мясо может быть небезопасно для горожан
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ разогнали стихийный мясной рынок
Сегодня Управление ветеринарии Бурятии сообщило о разгоне стихийного мясного рынка на проспекте Автомобилистов. В это популярное у горожан место наведались сотрудники сразу нескольких ведомств: ветеринарной службы, управления муниципального контроля мэрии, Россельхознадзора и полиции.

«Стихийный рынок уже много лет представляет угрозу здоровью и жизни для его покупателей. Продавцы здесь незаконно занимаются предпринимательской деятельностью и не в состоянии доказать безопасность реализуемой продукции наличием необходимых ветеринарных документов», - объяснили причины принятых мер в Управлении ветеринарии.


По итогам рейда на трех нарушителей составили административные протоколы за торговлю без документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети.


«Напоминаем, покупка мяса у недобросовестных продавцов может нести за собой заражение болезнями, такими как трихинеллез, цистицеркоз, сибирская язва, бруцеллез, туберкулез и другие. Поэтому следует воздержаться от покупки мясных продуктов, не проверенных ветслужбой у стихийных торговцев. Покупать мясные продукты следует только там, где вся продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль. Это магазины, рынки и организованные ярмарки. Только это будет гарантией вашего здоровья и хорошего самочувствия», - обратились к горожанам ветеринары.

Фото: Управление ветеринарии Бурятии
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