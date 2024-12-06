В Улан-Удэ разогнали стихийный мясной рынок

«Стихийный рынок уже много лет представляет угрозу здоровью и жизни для его покупателей. Продавцы здесь незаконно занимаются предпринимательской деятельностью и не в состоянии доказать безопасность реализуемой продукции наличием необходимых ветеринарных документов», - объяснили причины принятых мер в Управлении ветеринарии.





По итогам рейда на трех нарушителей составили административные протоколы за торговлю без документов, подтверждающих право размещения объектов мелкорозничной сети.





«Напоминаем, покупка мяса у недобросовестных продавцов может нести за собой заражение болезнями, такими как трихинеллез, цистицеркоз, сибирская язва, бруцеллез, туберкулез и другие. Поэтому следует воздержаться от покупки мясных продуктов, не проверенных ветслужбой у стихийных торговцев. Покупать мясные продукты следует только там, где вся продукция проходит ветеринарно-санитарный контроль. Это магазины, рынки и организованные ярмарки. Только это будет гарантией вашего здоровья и хорошего самочувствия», - обратились к горожанам ветеринары.





Фото: Управление ветеринарии Бурятии



Сегодня Управление ветеринарии Бурятии сообщило о разгоне стихийного мясного рынка на проспекте Автомобилистов. В это популярное у горожан место наведались сотрудники сразу нескольких ведомств: ветеринарной службы, управления муниципального контроля мэрии, Россельхознадзора и полиции.