Свыше 3 тысяч школьников Улан-Удэ написали итоговое сочинение

Выпускники 11-х классов Улан-Удэ на днях написали итоговое сочинение (изложение), которое необходимо для получения допуска к государственным экзаменам. В этом году сочинение написали 3035 одиннадцатиклассников из 61 школы Улан-Удэ. На выбор было представлено шесть тем, связанных с литературой, философией, историей.

Процедура проведения итогового сочинения в текущем учебном году осталась прежней.

Учащиеся, которые получили неудовлетворительный результат («незачет»), не явились или не завершили работу по уважительным причинам, подтвержденным документально, будут повторно допущены к участию в итоговом сочинении (изложении) в дополнительные сроки — 5 февраля и/или 9 апреля 2025 года.

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