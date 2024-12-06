Общество 06.12.2024 в 16:28

Осторожно! «Телефонные» мошенники!

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осторожно! «Телефонные» мошенники!

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности «Клади трубку», инициированная Банком России, МВД России и Генпрокуратурой. В настоящее время по всей стране участились факты мошеннических действий, совершаемых с использованием средств мобильной связи, или так называемых «телефонных» мошенничеств.

- Для общения с потенциальной жертвой преступники используют либо SMS, либо телефонный звонок. Основная цель мошенников – заставить потерпевшего передать свои денежные средства добровольно, - предупреждают полицейские.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Если вам позвонили по телефону и сообщили, что у вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь — это мошенники!

- Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации – не волноваться и не поддаваться панике.

- Необходимо прекратить разговор, связаться с родственниками и сразу обращаться в полицию!

- Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

- Следует помнить, что чем раньше пострадавший обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника.

Позвонить в полицию можно по телефону 02, с мобильного телефона – 112 или 102. Телефон доверия МВД по Республике Бурятия 29-22-92.

 

Фото: loon.site

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