Осторожно! «Телефонные» мошенники!

В России стартовала информационная кампания по кибербезопасности «Клади трубку», инициированная Банком России, МВД России и Генпрокуратурой. В настоящее время по всей стране участились факты мошеннических действий, совершаемых с использованием средств мобильной связи, или так называемых «телефонных» мошенничеств.

- Для общения с потенциальной жертвой преступники используют либо SMS, либо телефонный звонок. Основная цель мошенников – заставить потерпевшего передать свои денежные средства добровольно, - предупреждают полицейские.

ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Если вам позвонили по телефону и сообщили, что у вашего родственника неприятности и ему нужно передать или отправить деньги, не сомневайтесь — это мошенники!

- Техника сегодня позволяет даже подделать голос человека. Самое главное в данной ситуации – не волноваться и не поддаваться панике.

- Необходимо прекратить разговор, связаться с родственниками и сразу обращаться в полицию!

- Ни в коем случае не передавайте деньги незнакомым людям!

- Следует помнить, что чем раньше пострадавший обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника.

Позвонить в полицию можно по телефону 02, с мобильного телефона – 112 или 102. Телефон доверия МВД по Республике Бурятия 29-22-92.

Фото: loon.site