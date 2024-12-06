Общество 06.12.2024 в 17:20

Более 60 многодетных семей Бурятии получили сертификат на жилье

В каждой семье воспитывается шесть и более детей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 60 многодетных семей Бурятии получили сертификат на жилье

Более 60 многодетных семей Бурятии получили сертификат на жилье. В каждой семье воспитывается шесть и более детей.

- В 2024 году на обеспечение жильем 62 многодетных семей, имеющих шесть и более детей, в виде единовременной денежной выплаты до 3,5 млн рублей за счет средств республиканского бюджета предусмотрено 217 млн. рублей, в том числе 16 семьям в первоочередном порядке, - сообщили в минсоцзащиты РБ.

В первый день декабря две многодетные семьи Хоринского района, состоящие в Едином сводном списке, получили сертификаты на единовременную денежную выплату на приобретение жилья.

-  Наталья Анатольевна Бачеева встала на учет на улучшение жилищных условий в январе 2018 году в СП «Верхнекурбинское», а Надежда Петровна Корытова в июле 2022 года в СП «Хоринское» после рождения шестого ребенка, - пояснила начальник отдела социальной защиты населения по Хоринскому району Дарима Будаева.

-  Всего с начала года выплата на приобретение жилья предоставлена четырем семьям Хоринского района на общую сумму 14 млн. рублей, в том числе трем семьям во внеочередном порядке.

По словам многодетным мам - обладательниц сертификатов, полученные средства позволят им улучшить жилищные условия.

- Мы обязательно приобретем большой и светлый дом для нашей дружной семьи. Хочется, чтобы у каждого ребенка было своё личное пространство, чтобы была просторная кухня, где бы мы смогли каждый день все собираться, и конечно же, по праздникам, - уверенно говорит Надежда Петровна Корытова.

В очереди на улучшении жилищных условий состоит 430 семей, имеющих шесть и более детей, вставших на учет с 01.09.2017 по 31.07.2022 год. 

 

Фото: loon.site

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