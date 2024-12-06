Жители Улан-Удэ жалуются на гололед

Горожане продолжают сообщать о том, что в Улан-Удэ скользкие улицы. Особенно сильно жалуются пешеходы – люди падают из-на наледей. Мнениями о том, как бороться с гололедом, они делятся в вайбер-чатах и соцсетях.

«Почему у нас на Аршане совсем не посыпается дорога?», «На Дзержинского на остановке сесть невозможно на микрик, убиться можно». «Весь город – дороги, тротуары сплошной гололед».

«Раньше ездили по дорогам с золой и шлаком подсыпанными и не было проблем. Сегодня шлак сыпать нельзя. Нам никто не поможет с нашими дорогами. Поэтому предлагаю начинать сыпать золу и шлак на придворовые территории», «Правильно, надо сыпать, раз власти не могут обеспечить нашу безопасность на дорогах».

«Пройти через все круги ада в микрорайоне Шишковка и ничего себе не сломать и не разбить – это настоящее достижение. Наледь, машины скользят, люди идут, поскальзываясь, держась за хоть какую-то опору, чтоб устоять на такой толще льда. В забор, видимо, тоже врезались из-за скользкой дороги. С трамвайной остановки с улицы Чертенкова смело можно кататься на коньках, что дети и делают, а там дорога», - возмущаются люди.

На днях власти города сообщали о том, что созданы три мобильные бригады, которые выезжают и обследуют территории, в том числе и по жалобам горожан. Проведена работа с социально значимыми учреждениями по обеспечению очистки снега и подсыпки территорий.





Фото: соцсети