Печать в трудовом договоре
Вопрос: «Устраиваюсь на работу. В трудовом договоре только подпись руководителя. Законно ли это?»
Наталья Викторовна О.
Такое оформление документов предусмотрено трудовым законодательством. Чтобы договор имел законную силу, достаточно подписей работника и руководителя. Это правило распространяется на всех работодателей: коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Трудовой договор можно заверить печатью, но это совсем не обязательно.
Стоит обратить внимание на реквизиты, которые должны быть указаны в трудовом договоре:
- Ф. И. О. работника и наименование работодателя;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника;
- ИНН работодателя;
- сведения о представителе работодателя, который подписал договор, и основание, по которому он на это уполномочен;
- место и дата заключения договора.
Документ вступает в силу в день, когда его подписали работник и работодатель.