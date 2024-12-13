Общество 13.12.2024 в 09:00

Печать в трудовом договоре

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Текст: Номер один
Печать в трудовом договоре
Номер один

Вопрос: «Устраиваюсь на работу. В трудовом договоре только подпись руководителя. Законно ли это?»

Наталья Викторовна О.

Такое оформление документов предусмотрено трудовым законодательством. Чтобы договор имел законную силу, достаточно подписей работника и руководителя. Это правило распространяется на всех работодателей: коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальных предпринимателей и физлиц. Трудовой договор можно заверить печатью, но это совсем не обязательно.

Стоит обратить внимание на реквизиты, которые должны быть указаны в трудовом договоре:

- Ф. И. О. работника и наименование работодателя;

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника;

- ИНН работодателя;

- сведения о представителе работодателя, который подписал договор, и основание, по которому он на это уполномочен;

- место и дата заключения договора.

Документ вступает в силу в день, когда его подписали работник и работодатель.

 

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