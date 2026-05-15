Общество 15.05.2026 в 10:09

Жители Бурятии провалили планы мошенников

Холодный рассудок помог им сохранить свои сбережения
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии провалили планы мошенников

Жители Бурятии продолжают попадаться на уловки мошенников, однако в некоторых случаях внимательность и критическое мышление помогают им избежать потери денег. В полиции республики рассказали о некоторых таких случаях.

- Жительница Улан-Удэ получила сообщение о том, что на её имя оформлена кредитная карта, а затем смс о подтверждении переводов. Оказалось, что неизвестный, используя её данные, пытался купить через интернет-магазин стройматериалы на 150 тысяч рублей. Женщина вовремя заметила неладное, отменила операцию и обратилась в полицию, - сообщили в МВД.

Другой случай произошел с 45-летним мужчиной. Ему позвонили со службы доставки и сообщили, что завтра привезут подарок на день рождения. Для подтверждения заказа попросили продиктовать код из СМС, что он и сделал. После этого позвонил уже сотрудник Роскомнадзора и сказал, что первый звонок был от мошенников и в процессе разговора попросил включить видеосвязь. Мужчина заподозрил обман и просто прекратил разговор.

- Еще одному жителю города позвонил мастер по домофонам и для получения ключей попросил продиктовать пароль. Затем позвонили из Росфинмониторинга и сообщили, что в Госуслугах на его имя оформлена доверенность на иностранца, связанного с терроризмом. Чтобы аннулировать её, нужно было задекларировать и перевести деньги. Мужчина пошёл в банк снимать 200 тысяч рублей, но сотрудники банка заметили странности, заморозили счёт и помогли понять, что его обманывают мошенники, - добавили в полиции.

Фото: нейросеть

Теги
мошенники

Все новости

В поселке на севере Бурятии износилась система водоснабжения
15.05.2026 в 10:54
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
15.05.2026 в 10:28
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
15.05.2026 в 10:14
Жители Бурятии провалили планы мошенников
15.05.2026 в 10:09
В Бурятии проведут масштабный День табунщика
15.05.2026 в 10:01
В школах Бурятии внедрят цифровую среду
15.05.2026 в 09:53
Ученые Бурятии создали биостимулятор, повышающий урожайность пшеницы в засуху
15.05.2026 в 09:50
Председатель Госдумы призвал объяснить прогнозы о росте тарифов ЖКХ
15.05.2026 в 09:41
С жителя Бурятия взыскали 80 тысяч за 80 штрафов
15.05.2026 в 09:40
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 мая

Читайте также
В поселке на севере Бурятии износилась система водоснабжения
Из-за этого в домах наблюдается плохой напор воды
15.05.2026 в 10:54
В Бурятии участник СВО два года не может получить выплаты за ранение
Бумажная волокита тянется с 2024 года
15.05.2026 в 10:35
В Бурятии курумканцам обещают сквер за 103 миллиона
Там планируют установить качели, фотозоны и павильоны
15.05.2026 в 10:28
Чита обогнала Краснодар по стоимости жилья
Поговорка «Бог придумал Сочи, а чёрт Могочи» в Забайкалье больше не работает
15.05.2026 в 10:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru