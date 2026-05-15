Жители Бурятии провалили планы мошенников

Жители Бурятии продолжают попадаться на уловки мошенников, однако в некоторых случаях внимательность и критическое мышление помогают им избежать потери денег. В полиции республики рассказали о некоторых таких случаях.

- Жительница Улан-Удэ получила сообщение о том, что на её имя оформлена кредитная карта, а затем смс о подтверждении переводов. Оказалось, что неизвестный, используя её данные, пытался купить через интернет-магазин стройматериалы на 150 тысяч рублей. Женщина вовремя заметила неладное, отменила операцию и обратилась в полицию, - сообщили в МВД.

Другой случай произошел с 45-летним мужчиной. Ему позвонили со службы доставки и сообщили, что завтра привезут подарок на день рождения. Для подтверждения заказа попросили продиктовать код из СМС, что он и сделал. После этого позвонил уже сотрудник Роскомнадзора и сказал, что первый звонок был от мошенников и в процессе разговора попросил включить видеосвязь. Мужчина заподозрил обман и просто прекратил разговор.

- Еще одному жителю города позвонил мастер по домофонам и для получения ключей попросил продиктовать пароль. Затем позвонили из Росфинмониторинга и сообщили, что в Госуслугах на его имя оформлена доверенность на иностранца, связанного с терроризмом. Чтобы аннулировать её, нужно было задекларировать и перевести деньги. Мужчина пошёл в банк снимать 200 тысяч рублей, но сотрудники банка заметили странности, заморозили счёт и помогли понять, что его обманывают мошенники, - добавили в полиции.

Фото: нейросеть