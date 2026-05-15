Общество 15.05.2026 в 10:01

В Бурятии проведут масштабный День табунщика

Мероприятие состоится в селе Ульдурга
Текст: Карина Перова
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии взят курс на развитие продуктивного коневодства в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Чтобы широко показать труд табунщиков и привлечь внимание к профессии, минсельхозпрод совместно с СПК «Ульдурга», Еравнинским районом и БГСХА проводит масштабный праздник.

23 мая в селе Ульдурга Еравнинского района состоится День табунщика (6+), приуроченный к Году единства народов России. Торжественное открытие в 10:00, главные события развернутся на ипподроме с 11:00 (справа от въезда в село).

Гостей ждут ловля коня арканом, скоростное седлание и стрельба из национального лука прямо на скаку. Самым зрелищным моментом станет командное состязание «Даага дэллээн», где участники на время стригут гриву и хвост годовалым жеребятам. Во второй половине дня стартуют конные скачки, открывающие летний сезон 2026 года. Это 14 заездов для лошадей разных возрастов и пород, от годовиков до опытных скакунов.

09:00-10:00 – проведение обряда «Сагаан үбгэнэй уншалга»;

09:00-10:00 – работа мандатной комиссии по скачкам. Открытие летнего скакового сезона 2026 года;

10:00-11:00 – торжественное открытие праздника. Концертная программа;

11:00-16:00 – ловля коня арканом, седлание коня на время, стрельба из национального лука на скаку, скачки жеребят, командное участие – стрижка гривы и хвостов «Даага дэллээн»;

16:00-18:00 – конные скачки;

18:00 – закрытие праздника.

Вход свободный. Возрастное ограничение 6+

