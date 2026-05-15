Общество 15.05.2026 в 09:53

В школах Бурятии внедрят цифровую среду

Соответствующее соглашение подписали глава республики и банк ВТБ
Текст: Андрей Константинов
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
14 мая глава Бурятии Алексей Цыденов и управляющий ВТБ в республике Инесса Лхасаранова подписали соглашение о внедрении проекта «Цифровая среда. Образование». Соглашение предусматривает подключение школ республики к цифровым сервисам, направленным на повышение уровня безопасности и качества питания учеников. Таким образом будет охвачена 61 школа в 11 районах Бурятии.

– В каждой школе создаются цифровые сервисы, позволяющие обеспечить безопасность детей: родитель может получать сигнал, когда ребенок зашел в школу, когда вышел из нее. Также родители смогут отслеживать качество и своевременность питания ребенка: получает ли он обед, какой он, сколько стоит. В общем, создаем целый комплекс цифровой среды, где для детей, родителей и учителей создаются более комфортные условия пребывания в школе, – сказал Алексей Цыденов.

Управляющий ВТБ в РБ Инесса Лхасаранова отметила, что сотрудничество с правительством Бурятии выходит на новый уровень.

– ВТБ, как социально ориентированная структура, активно участвует в жизни республики и готов предложить региону свои разработки не только в области финансового обслуживания населения и бизнеса, но и в других сферах жизни. Первое соглашение о сотрудничестве банка с республикой было подписано в 2019 году, а сегодня мы договорились о реализации совместного проекта в сфере образования. Цифровизация пропускной системы в школах – это прежде всего безопасность наших детей. Кроме того, проект «Цифровая среда» помогает упростить организацию школьного питания – контроль сбора средств, прозрачность финансовых операций и формирование автоматической отчетности для администраций учреждений, – отметила Инесса Лхасаранова.

Подписанное соглашение затронет школы, где подобная система уже работает. Банк будет осуществлять техподдержку на протяжении всего периода сотрудничества. Вся система контроля будет передана в собственность республики.
