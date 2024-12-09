В Кяхте создадут свой туристический код. В 2025 и 2026 гг. ожидается выделение по 40 млн. рублей ежегодно на создание туркода города.

Также сформирован план мероприятий празднования 300-летия города в 2027 году, в рамках которого запланировано строительство и ремонт ряда объектов социальной и жилищно-коммунальной сфер, а также инфраструктуры, в том числе и строительство нового бассейна. Об этом сообщил глава Бурятии в ходе пресс-конференции 7 декабря.

- Кяхта – приграничный город, лицо страны при переходе границы. Это наше историческое достояние, которое мы будем развивать. Кяхта у нас вошла в перечень опорных пунктов. Правительством утвержден список из более 200 опорных пунктов в целом по России, на которые делается акцент по развитию. Кяхта у нас туда вошла. Мастер-плана в традиционном формате, как по дальневосточным городам, не будет, но мы всё равно будем реализовывать ряд мероприятий и преображать город, - отметил Алексей Цыденов.

В рамках регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в 2025-2027 годах Бурятия получит единую субсидию. В рамках субсидии будут профинансированы общественные инициативы - развитие туристической инфраструктуры, проектирование туристского центра города, проведение событийных мероприятий.

В 2025 году будут обустроен туристский центр города в соответствии с туристским кодом в 2025 году, на это будет выделено 40 млн. рублей. И в 2026 году будет выделено еще 40 млн. рублей на благоустройство территории, освещение, систему туристской навигации, общественные всесезонные туалеты (санитарные зоны) и др.

Глава Бурятии также напомнил, что в 2027 году отмечается 300-летие города, по которому сформирован отдельный план мероприятий.

В следующем году начинается строительство бассейна, финансирование по линии Минспорта России предусмотрено. Продолжается строительство Дома культуры на 400 мест, ремонт здания «Музей российско-монгольской дружбы», ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия федерального значения «Собор Троицы», создание центра цифрового развития «IТ-куб». А также ряд работ по улучшению инфраструктурной и жилищно-коммунальной сферы, в том числе строительство Многофункционального центра, ремонт и реконструкция мостов, ремонт систем водоснабжения, дорог и прочее.

- По комфортной городской среде мы по Кяхте уже работаем в этом году: поставили детские площадки, в том числе на землях министерства обороны. Так что Кяхтой целенаправленно занимаемся, - подытожил Алексей Цыденов.

Фото: тг-канал главы Бурятии Алексея Цыденова