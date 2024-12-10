ПИК представляет «Улаан Хото» – первый проект девелопера в Улан-Удэ

Еще одним шагом, который подчеркнет самобытность региона, станет создание прогулочного бульвара. Бульвар протянется вдоль «Улаан Хото» и соединит Национальный музей и театр «Байкал», которые будут построены в национальном стиле с использованием архитектурных элементов и цветов, отражающих культуру Бурятии.







Во многом жилой квартал «Улаан Хото» станет инновационным для рынка недвижимости Бурятии. Здесь впервые появится формат закрытых дворов-парков, куда не смогут заехать машины или войти посторонние. Во дворах-парках ПИК оборудует детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, посадит кустарники и цветы, установит лавочки. На первых этажах домов предусмотрены коммерческие помещения, где откроются кафе и рестораны, а для автомобилистов на территории проекта построят многоуровневые паркинги.





Строительство жилого квартала «Улаан Хото» – только часть комплексной работы, которую ПИК проведет в Бурятии. «Хото» в переводе с бурятского означает «город» — новый город в центре Улан-Удэ, что также подчеркивает масштабность проекта. Цель девелопера – привнести в регион иное качество жизни и создать современную и комфортную среду, бережно сохранив культуру и традиции республики.ПИК отреставрирует 13 объектов культурного наследия и вдохнёт в них новую жизнь. Компания восстановит старинные деревянные дома в центре города: вернет прежний вид оригинальным резным наличникам, отремонтирует несущие конструкции, проведёт коммуникации и адаптирует здания под современное использование.При работе над проектом ПИК учитывал не только культурные, но также климатические и рельефные особенности региона, включая частую подтопляемость и землетрясения. Все здания будут иметь прочный фундамент и надёжную конструкцию, что обеспечит их сейсмоустойчивость даже при землетрясениях в 9 баллов.«Проект КРТ в центральной части Улан-Удэ достаточно сложный, на застроенной территории живет порядка 2000 человек. Но уже в ближайшее десятилетие эта территория станет комфортнее для местных жителей и привлекательнее для туристов. Для реализации нашего проекта мы рассматривали местных застройщиков, но быстро пришли к пониманию, что для главной площадки Бурятии нужен крупный, имеющий ресурсы и опыт в работе над сложными проектами девелопер. Таким образом, застройщиком в рамках КРТ стала компания ПИК» — рассказал, начальник Управления комплексного развития территорий Республики Бурятия Зана Тумуров.ПИК также предложит жителям Бурятии новые для рынка планировочные решения: с мастер-спальней, кухней-гостиной и гардеробной. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах, будет открываться панорамный вид на город и реку. Возможность выбрать между квартирой с предчистовой отделкой или без отделки – еще одно нововведение для будущих жителей «Улаан Хото». В первом случае компания возьмет на себя самые сложные и шумные работы, а клиентам останется выбрать материалы для чистовой отделки, мебель и элементы дизайна.Бурятия – пятый регион присутствия ПИК на Дальнем Востоке, сегодня компания уже работает в Приморском и Хабаровском крае, Сахалинской и Амурской области.Фото: Управление комплексного развития территорий