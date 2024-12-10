Умершая жительница Бурятии доставила проблем банку

На Сбербанк надвигается перспектива утраты довольно солидной, с бытовой точки зрения, суммы денег. Клиентка, жительница Баунтовского района республики, взяла у этого банка кредит и умерла, не успев до конца исполнить свои финансовые обязательства. Печальное событие можно считать началом этой истории.Кредит женщина взяла еще до начала спецоперации - на пять лет под около 17 процентов годовых. В кредитном договоре была зафиксирована сумма займа в практически полмиллиона рублей, которые кредитное учреждение честно перечислило гражданке.Последняя некоторое время обслуживала кредит пока, как указано выше, не скончалась. Когда в 2024 году Сбербанк стал подводить баланс по ее кредиту, оказалось, что по основному долгу просроченная задолженность составила 382 тыс. рублей. Еще 100 тыс. составила накопившаяся задолженность по просроченным процентам.По закону, долги умершего переходят к наследникам, вступившим в наследство. Они обязаны долги выплатить. Но наследники – это не поручители по кредиту. Они погашают долги только в размере, эквивалентном стоимости полученного по наследству имущества. Все, что осталось непогашенным, увы, становится потерями кредитора.В собственности скончавшейся клиентки находилась часть жилого дома и земельного участка, на которой дом располагается. Но эта ее собственность была весьма микроскопической – одна шестая часть дома и такая же часть земли. Это около 8 квадратных метров площади дома и примерно 230 «квадратов» земли (чуть больше двух соток).Остальные доли принадлежали пяти ближайшим родственникам гражданки. Остались от скончавшейся еще и тысяч двадцать на банковских счетах.Оценив ситуацию, сложившуюся после смерти женщины, ближайшие родственники решили не вступать в наследство. Среди наследников с более далекой степенью родства тоже не нашлось желающих.Имущество провозгласили выморочным. А такое должно переходить в собственность, грубо говоря, властей. Что они потом будут делать с ним дальше никого особо не волнует. А ведь имущество может оказаться в буквальном смысле ненужным грузом - никчемным, непрактичным, трудно вовлекаемым в оборот. Но, как было указано в ходе судебного процесса, «в силу п.1 ст.1157 ГК РФ при наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается».Разбирательство в суде началось по инициативе Сбербанка. Там, судя по всему, пришли к выводу, что наследниками имущества умершей клиентки стали двое - Российская Федерация и Баунтовский район - и значит они должны отвечать по ее кредитным долгам (в рамках, повторим, стоимости имущества).Межрегиональное территориальное управлению Росимущества в Забайкальском крае и Республике Бурятия, провозгласили обладателем денег на банковских счетах гражданки. А Баунтовский район – собственником долей в жилом доме и земельном участке (общая стоимость долей 100 тыс. рублей).«А как же страхование?», - спросят матерые получатели банковских кредитов.Да, оно было. Умершая клиентка являлась участницей программы страхования жизни по кредитному договору. До обращения в суд Сбербанк пытался получить от СК «Сбербанк страхование жизни» страховую выплату в связи со смертью должницы. Но выплата произведена так и не была.Страховщики направили родственникам умершей письмо с просьбой предоставить оригиналы или надлежаще заверенные копии документов (чтобы рассмотреть вопрос о признании смерти страховым случаем и о выплате банку страхового возмещения). Родичам такое письмо-просьбу направляли дважды, но те ответили молчанием.В конце концов, Фемида постановила взыскать с Росимущества в пользу Сбербанка деньги, находившиеся на счетах умершей клиентки в разных российских банках. А с Баунтовского района - задолженность по кредиту в пределах стоимости перешедшего имущества на 100 тыс. рублей. Но точка в разбирательстве не поставлена. Решение первой инстанции не вступило в силу, т. к. обжаловано ответчиками в Верховном суде республики.Если решение устоит, то Сбербанк, судя по всему, понесет убытки и, на наш взгляд, это будет нестандартной историей, т. к. обычно банк получает от кредитов прибыль.