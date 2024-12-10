Общество 10.12.2024 в 16:09

Жители Улан-Удэ закупились мясом как в последний раз

Мясная ярмарка вызвала небывалый ажиотаж у горожан
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Текст: Андрей Константинов
Жители Улан-Удэ закупились мясом как в последний раз
Фото: Минсельхоз Бурятии﻿
Минсельхоз Бурятии сообщил об итогах мясной ярмарки, состоявшейся 7-8 декабря в Улан-Удэ. Она побила все рекорды прошлых аналогичных мероприятий.

«В этом году мясная ярмарка почти в 2 раза превзошла показатели предыдущего года. За два дня было реализовано около 171 тонны мясной и 2,5 тонны рыбной продукции. Дополнительно участники ярмарки продали 1,3 тонны продукции дикоросов и мёда. Общий объём продаж превысил 73,2 млн рублей», - рассказали в Минсельхозе.

Напомним, в прошлом году на ярмарке продали порядка 100 тонн мяса и мясной продукции на 42 миллиона рублей.

Нынешняя ярмарка прошла на четырёх торговых площадках города, объединив около 200 фермеров из различных районов республики.
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