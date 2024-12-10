Цена билетов на показ мод в Улан-Удэ дошла до 4000 рублей

Показ мод пройдет в столице Бурятии. Мероприятие под названием «Улаан» будет состоять из трех смысловых частей – модный показ, бесплатное обучение (его проведут эксперты моды из Москвы Александра Гапанович и Алексей Баженов), а также выставка-ярмарка.«Модельеров у нас достаточно много. Есть известные – это Игорь Сарапулов, Шидэ Найданова, Надежда Абзаева. Они делаю успехи на всероссийских, международных подиумах. Есть начинающие. И, что очень важно, мы поддерживаем студентов из многоуровнего колледжа, которые тоже создают свои коллекции, мечтают стать модельерами», - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.На показ мод продаются билеты. Цены на них в некоторой степени удивляют – от 1,5 до 4 тысяч рублей. Чем более «козырным» является посадочное место, тем дороже билет на него.Первые ряды самые дорогие. «Эти места рассчитаны на людей, которые понимают, стремятся и готовы приобретать подобные изделия. Это сегмент состоявшихся, успешных, скажем так, богатых людей», - отмечают организаторы.Впрочем, нормальный вид на модный показ будет и с других зон зала. Зал, в целом, будет компактным. Площадка задумана многоуровневой, в стиле амфитеатра, видно будет отовсюду. «Будет подиум. Модницы могут прийти и посмотреть все, что создается у нас», - анонсирует Соелма Дагаева.Также будут использоваться большие LED-экраны.Одежда какого стиля будет показана? Обещают, как изделия категории «от кутюр» («высокая мода», зачастую изделия шьют в единственном экземпляре), так и категории «прет-а-порте» (обычно под этим термином понимают одежду более простого уровня, выпускаемую некими партиями).Каждый модельер-участник (их 13 человек) сможет получить мнение приехавших московских экспертов по поводу своих работ. Эксперты выскажутся по поводу портфолио, которые представят модельеры, по поводу их идей, проектов.Упомянутая Александра Гапанович – известный модельер. Прославилась коллекциями на основе северных старорусских мотивов. Алексей Баженов – визионер, человек, понимающий куда можно развиваться.Одна из целей – дать бурятским модельерам понимание того, как работать на рынке. В данное время модельеры республики чаще всего работают в формате ателье – пошили изделие на заказ и все. Масштабировать свои работы, соединив креатив и бизнес, у них не очень хорошо получается. «А на уровне России сейчас Восток интересен, мы должны быть к этому готовы», - отмечает министр культуры.Модельеры республики постоянно развиваются. Например, Надежда Абзаева при содействии минкультуры Бурятии ездила на Московскую неделю моды, где произвела фурор. Большое впечатление о себе оставила Шидэ Найданова, представлявшая свои работы в Милане, Париже.На выставке-ярмарке будет представлена одежда и аксессуары. Там можно будет приобрести хорошие подарки на Новый год.Модный показ «Улаан» пройдет 17-18 декабря в банкетном зале «Гранд Бурятия» в центре Улан-Удэ.