Общество 10.12.2024 в 16:22

Депутат Горсовета Улан-Удэ устроил профориентационную встречу школьникам

Встреча была приурочена ко Дню Конституции
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Текст: Татьяна Жамсуева
Депутат Горсовета Улан-Удэ устроил профориентационную встречу школьникам

12 декабря в нашей стране традиционно отмечают День Конституции. Он был учрежден, когда приняли Конституцию на всероссийском референдуме 12 декабря 1993 году. Конституция — это основной закон государства, он определяет политическую систему, права и свободы граждан, а также основы государственного устройства. Накануне праздника депутат Улан-Удэнского городского совета Цырен Жамсуев решил провести для школьников одной из улан-удэнской школы профориентационную встречу с действующими юристами и адвокатами, чтобы молодое поколение примерило на себя эту ответственную роль быть представителем закона. Встреча прошла в Штабе общественной поддержки Единой России. 

- Сегодня в штабе общественной поддержки Единой России прошла профориентационная встреча со школьниками, посвященная предстоящему дню Конституции. На данной встрече мы рассказали о профессии юриста. Специально для этого пригласили опытных юристов и адвокатов, чтобы они поделились о нюансах этой профессии. Эта встреча организована для того, чтобы школьники - будущие выпускники осознанно подошли к выбору профессии и понимали, насколько им близко с учетом, того опыта, с которым поделились спикеры. Главное, чтобы школьники определились со своими внутренними убеждениями и пожеланиями, - прокомментировал депутат городского совета Улан-Удэ Цырен Жамсуев. 

Так как встреча была приурочена ко Дню Конституции, то всем собравшимся ученикам депутат Горсовета раздал в качестве презента бумажный вариант Конституции РФ. И отметил, что День Конституции – это день основного закона страны, обладающая высшей юридической силой. Все законы и нормативные акты не должны противоречить Конституции 

Цырен Жамсуев имеет юридическое образование и является кандидатом юридических наук. О своем большом опыте работы в юридических службах крупных компаний поделился со школьниками на встрече. 

- Я в профессии юриста больше 10 лет, считаю, что это мое призвание и никогда не жалел о выборе этой деятельности. Я работал разных отраслях экономики и коммерческих структурах занимался юридической практикой в нефтяных и строительных компаниях. И могу от себя сказать, что профессия юриста позволяет быть полноправным участником этих производственных процессов и стать специалистом в разных отраслях. Готовя нормативно-правовые документы или правовую позицию необходимо вникать во все процессы той организации, которые вы представляете, - рассказал член Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию Улан-Удэнского городского Совета депутатов Цырен Жамсуев. 

Как выразился депутат, очень хотелось, чтобы встреча прошла не как нудный урок, а в живом формате диалога. И поэтому были приглашены практикующие юристы, занимающиеся частной практикой, кто ранее работал в государственных структурах. Среди приглашенных спикеров были уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина, арбитражный управляющий Анастасия Трускова, частные адвокаты Светлана Орлова и Антон Афанасьев. Школьники с большим интересом слушали каждого спикера, задавали интересующие их вопросы. У многих по итогу встречи загорелись глаза и появилась твердая убежденность в выборе этой профессии. 

- Для меня эта встреча была очень полезной, потому что она закрепила мое решение стать юристом. Я поняла, что иду по верному пути. Теперь у меня желание стать юристом еще больше увеличилось. Я считаю, что юрист – это престижная профессия. Хочу быть представителем правоохранительных органов, помогать людям и защищать их права. День Конституции – это важный день, когда очередной раз закрепились права людей нашей страны, - поделилась своими мыслями ученица школы №37 Екатерина Очирова.    

- Я считаю, что для ребят эта встреча была полезной. Послушать людей, которые не только вошли в свою профессию, но и добились успеха в ней. Зачастую профориентационные программы не предполагают напрямую встречи с людьми. Это позволяет посмотреть на будущую профессию, понять и решить для себя готовы ли они пойти на такую работу в этой отрасли или нет, - прокомментировал учитель истории и обществознания школы № 37 Владимир Фендриков.

Организованная депутатом Горсовета Улан-Удэ профориентационная встреча для будущих абитуриентов, приуроченная ко Дню Конституции стала очень познавательной, емкой и полезной не только для школьников, но и для спикеров. Потому что делиться бесценным опытом всегда приятно и вдохновляет на дальнейший рост.


Татьяна Жамсуева, «Номер один».

Фото от пресс-службы Горсовета Улан-Удэ

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