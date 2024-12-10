Общество 10.12.2024 в 17:17

Межвузовский кампус снизит отток молодежи из Бурятии

Алексей Цыденов надеется, что после строительства объекта в республику поедут студенты из других регионов
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Текст: Станислав Сергеев
Межвузовский кампус снизит отток молодежи из Бурятии
Фото: "Номер один"
Во время прямого эфира главы Бурятии в социальных сетях прозвучал вопрос, касающийся оттока населения из региона. Так, один из участников эфира написал, что «молодежь бежит».

- У вас устаревшая информация, не бегут, уже обратная тенденция, - ответил Алексей Цыденов. - В 2022-24 году у нас снижается отток населения. И это отрадная динамика. В этом году до июля у нас вообще плюс 1600 человек. Но не показательная цифра по половине года, поскольку у нас абитуриенты в сентябре много уезжают.

По словам главы республики, основной отток населения происходит из-за студентов, которые уезжают учиться в другие города. Порядка 60% выпускников выбирают учебные заведения за пределами региона.

- У нас есть хороший пример, когда было обратное. Мы в нашем ВСГУТУ открыли совместную кафедру с Московским авиационным институтом по авиастроению, материаловедению и так далее. У нас сразу повысился тогда конкурс, баллы по ЕГЭ выросли, наши ребята пошли туда. Сейчас строим кампус по решению президента. Это межвузовский кампус, там будут задействованы все наши вузы. Это лучшее оборудование, лучший кампус и мы будем привлекать лучших преподавателей. Отдельно решаем жилищные вопросы, чтобы привлечь специалистов, которые будут наших детей учить.

Алексей Цыденов подчеркнул, что в Бурятии создаются условия не только для того, чтобы студенты не уезжали в другие города, но и для того, чтобы молодежь из других регионов стремилась в республику.

- Проект кампуса у нас заканчивается уже в первом квартале следующего года. В 2026 году уже стоит финансирование. Но контрактоваться начинаем уже в следующем году, - отметил глава Бурятии.
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